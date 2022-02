Landkreis Donau-Ries

18:00 Uhr

Landkreis Donau-Ries verzeichnet dritthöchste Corona-Inzidenz Deutschlands

Plus Das Gesundheitsamt im Landkreis Donau-Ries blickt mit Sorge auf die Ferien, muss wegen Corona Überstunden aufbauen und ist mit den Ermittlungen im Rückstand.

Von Verena Mörzl

Nur die Landkreise Regen (3033,1) und Miltenberg (2912,8) übertreffen den Negativ-Rekord des Landkreises Donau-Ries hinsichtlich der Corona-Inzidenzwerte. Am Dienstag kletterten die Fallzahlen auf 2840 pro 100.000 Einwohner an – so viele Infektionen gab es in der Region noch nie, es ist der dritthöchste Inzidenzwert in ganz Deutschland. Zwei Altersgruppen stechen beim Blick auf die Corona-Zahlen besonders hervor. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, ist der Höhepunkt im Landkreis Donau-Ries vielleicht noch gar nicht erreicht. Die Behörde blickt aus mehreren Gründen mit Sorge auf die Ferien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen