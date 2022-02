Donau-Ries

vor 32 Min.

Materialpakete und viel Organisation: Schulen kämpfen gegen Omikron-Ausfälle an

Regelmäßig fehlen Schüler im Donau-Ries-Kreis beispielsweise aufgrund von Quarantäne. Teilweise fehlte sogar die halbe Klasse an mancher Schule.

Plus Die Zahl der Corona-Infizierten steigt auch an den Schulen im Donau-Ries auf Rekord-Niveau. Mit welchen Mitteln nun der Unterricht aufrecht erhalten werden soll.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Donau-Ries steigt und steigt. Tag für Tag wird ein neuer Rekordwert verzeichnet, und das zeigt sich auch an den Schulen im Landkreis. Über das Wochenende, an dem der Landkreis den Wert von 1000 überschritten hat, sind auch an der Grund- und Mittelschule Harburg weitere Quarantäne-Fälle dazugekommen, wie Rektorin Stefanie Fuß im Gespräch mit unserer Redaktion schildert.

