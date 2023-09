Donau-Ries

18:10 Uhr

Miet-Boom: Nachfrage nach Wohnungen ist selbst auf dem Land immens

Die Mietpreise in Nördlingen sind teilweise happig. So muss man für so manche neue Zweizimmerwohnung mehr als 1000 Euro für knapp 60 Quadratmeter warm bezahlen.

Plus Wohnungen kosten im Landkreis im Schnitt zehn bis zwölf Euro pro Quadratmeter, nicht selten aber deutlich mehr. Die Nebenkosten schlagen immer höher zu Buche.

Von Verena Mörzl

Die Nachfrage nach Mietwohnungen setzt den Markt selbst in den ländlichen Regionen massiv unter Druck. Wegen steigender Zinsen zögern Bauherren ihre Projekte hinaus und mieten weiter, berichten Experten. Gerade günstige Bestandswohnungen sind immer seltener in den gängigen Portalen zu finden, Sozialwohnungen heiß begehrt. Die Nebenkosten spielen außerdem eine immer größere Rolle.

Ein Blick in die großen Immobilienportale zeigt aktuell folgende Angebote: Eine sanierte Altbau-Wohnung in Nördlingen, 89 Quadratmeter, ist für 9,60 Euro pro Quadratmeter kalt zu haben. In Wemding kostet eine Dachgeschosswohnung zentral gelegen 8,40 Euro. Eine Zweizimmerwohnung in Donauwörths Zentrum mit 62 Quadratmetern wird derzeit für 8,90 Euro angeboten und selbst im Nördlinger Stadtteil Holheim kostet eine Wohnung mit 68 Quadratmetern, Baujahr 2020, zehn Euro kalt. So weit, so durchschnittlich.

