Donau-Ries

06:00 Uhr

Mit dieser Karte kann man im Kreis Donau-Ries richtig Geld sparen

Plus Die Ehrenamtskarte ist nicht nur im Landkreis ein Garant für Vergünstigungen. Auf bayerischen Seen kann man damit kostenlos mit dem Schiff fahren.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

In vielen Fällen sind Karten dazu da, dass man etwas bezahlt. Doch während mit diesen EC- und Kreditkarten Geld ausgegeben wird, lässt sich mit der Ehrenamtskarte bares Geld sparen. Der Landkreis Donau-Ries ist ein wahrer Spitzenreiter, was die Ehrenamtskarte angeht. Zum einen gibt es überproportional viele Stellen, an denen sie eingesetzt werden können. Zum anderen ist auch die Zahl der Inhaberinnen und Inhaber überdurchschnittlich groß. Kein Wunder, dass sie so gut genutzt wird - mancherorts lassen sich bis zu 50 Prozent sparen. An vier bayerischen Seen ist die Schifffahrt noch dazu kostenlos.

Einen Überblick über die Statistik, die Angebote und die Ausgabe der Karte hat Karin Brechenmacher vom Landratsamt Donau-Ries. Die Ehrenamtsbeauftragte spricht von insgesamt 181 sogenannten Akzeptanzstellen im Landkreis Donau-Ries. Andere Landkreise hätten im Schnitt um die 40. In ganz Bayern profitierten die Ehrenamtskarten-Besitzer von 5000 bis 6000 Angeboten.

