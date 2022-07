Konsequenzen der Trockenheit: Verzichte und Wassersparen im Kreis Donau-Ries verlangt

In der Region führen Trockenheit und Hitze dazu, dass die Pegel von Flüssen sinken. Deshalb rufen Behörden zum sensiblen Umgang mit Wasser auf.

Die Trockenheit lässt die Pegel der Bäche und Flüsse in den Landkreisen Donau-Ries und im Ostalbkreis dramatisch fallen. Das Landratsamt Ostalbkreis untersagt deshalb nach eigenen Angaben ab sofort die Wasserentnahmen in geringen Mengen an allen Gewässern, im Kreis Donau-Ries ist der Aufruf nicht ganz so dramatisch, aber deutlich.

Das Landratsamt Donau-Ries bittet Bürgerinnen und Bürger um einen sensiblen und bewussten Umgang mit dem knappen Gut Wasser. Zwar stellt sich nach Mitteilung des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth die Situation - im Vergleich zum extrem trockenen Sommer 2018 - durch die Niederschläge im ersten Halbjahr 2022 bisher als weniger kritisch dar. Die Behörde geht jedoch davon aus, dass sich die Situation durch die anhaltende Hitzeperiode verschärft.

Bürger sollen darauf verzichten, Wasser aus Bächen und Flüssen zu nehmen

Das Problem des Niedrigwassers: Die Gewässerqualität und -ökologie werde direkt und indirekt durch Belastungen aus Gewässerentnahmen und Einleitungen beeinflusst. Deshalb sollte momentan auf vermeidbare Wasserentnahmen aus den Gewässern verzichtet werden. Sollten beispielsweise landwirtschaftliche Flächen oder Sportplätze mit dem Wasser aus Flüssen bewässert werden, bedürfe es grundsätzlich einer wasserrechtlichen Genehmigung, das gilt auch für den Ostalbkreis. Bei bereits genehmigten Entnahmen ist auf die Einhaltung der Bestimmungen im wasserrechtlichen Bescheid zu achten. Auch im privaten Bereich gilt, dass größere Entnahmen mit automatischen Pumpen nicht genehmigungsfrei sind. Im Zweifel wird um Kontaktaufnahme mit dem zuständigen Fachbereich Wasserrecht im Landratsamt gebeten.

Ein sensibler und bewusster Umgang mit Wasser helfe nicht nur, die sichtbaren niedrigen Wasserstände in den Gewässern zu schonen, sondern auch dem weniger augenscheinlichen Grundwasser.

Zuletzt teilt das Landratsamt mit, dass mit großer Hitze auch das Risiko von Starkregen- und Sturzflutereignissen steigt. Die Bevölkerung solle Warnungen des Deutschen Wetterdienstes beachten, hilfreich hierfür sei beispielsweise die App "WarnWetter" des Deutschen Wetterdienstes.