Donau-Ries

vor 48 Min.

PCR-Pool positiv? Ein Wegweiser für Eltern im Quarantäne-Dschungel

Plus Wenn ein Kind positiv auf Covid-19 getestet wurde, gibt es ein vermeintliches Schema F. Welche Infos zu Quarantäne und Isolation auch für Erwachsene hilfreich sind.

Von Verena Mörzl

Der Dschungel an Regeln und Verordnungen rund um das Testen, die Quarantäne und das tägliche coronakonforme Miteinander ist kaum noch zu durchschauen. Eine Art Quarantäne- und Isolations-Wegweiser hat das Bayerische Gesundheitsministerium herausgegeben. Das Gesundheitsamt Donau-Ries gibt ergänzend dazu außerdem Antworten auf Sonderfragen. Was gilt denn nun, wenn ein Kind mit negativem Schnelltest in einer Kindergarten-Gruppe betreut wird, in der der PCR-Pool plötzlich positiv aus dem Labor kommt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

