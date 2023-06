Donau-Ries

vor 32 Min.

Pfandbetrug im Kreis Donau-Ries: Wenn Angestellte zu Dieben werden

Plus Das Pfand-System bietet Betrügern die Möglichkeit zum Stehlen: Oft kommen sie aus den eigenen Reihen. Experten berichten aus dem Alltag.

Von Nicolas Friese

Dass es eine Genugtuung für Supermarkt-Besucherinnen und Besucher ist, das Pfand abzugeben und an der Kasse Geld ausbezahlt zu bekommen, ist durchaus nachvollziehbar. Man kann es jedoch auch übertreiben: Wie die Deutsche Presse-Agentur im Februar 2023 berichtete, erschwindelte sich ein 25-jähriger Mitarbeiter eines Supermarkts in Berlin-Neukölln 12.300 Euro an Pfandguthaben. Wegen eines defekten Pfandautomaten hatten Kunden zwischen Februar und April 2022 die Möglichkeit, ihr Pfandgut direkt an der Kasse abzugeben. Dort wurden manuelle Bons erstellt und anschließend das Geld ausgezahlt. Der 25-Jährige soll auf diese Weise 127 Pfandbons für nicht existierendes Pfandgut erstellt und sich an den Kassen ausgezahlt haben. Ein Großstadt-Phänomen? Ein aktueller Fall aus dem Landkreis widerlegt diese Annahme.

Prozess in Nördlingen: Richter verhängt eine Geldstrafe

Am Montag sind am Amtsgericht in Nördlingen zwei junge Männer verurteilt worden, die in einem Getränkemarkt im Landkreis mehr als 300 Euro in Form von Pfandbons gestohlen haben. Die damals 18-Jährigen hatten sich im März 2022 an ihrer Arbeitsstelle mehrere Pfandbons ausbezahlt, ohne Leergut abzugeben. Mithilfe von Kameras und Belegen konnten die beiden Täter dann gestellt werden. Richter Andreas Krug entschied sich letztendlich für eine Geldbuße von jeweils 300 Euro und drei Beratungsgespräche. Er ermahnte die Angeklagten: "Dieses Mal sind es die Gespräche, nächstes Mal droht dann ein Arrest." Mit dem Urteil waren alle Beteiligten einverstanden, sodass es rechtskräftig wurde.

