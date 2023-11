PWG/ÖDP/FDP-Fraktion will Windenergie im Kreis forcieren

In einem Antrag spricht die Fraktion von Windenergieanlage in größerem Umfang. Ein geltender Schutzstreifen soll demnach abgeschafft werden.

Die PWG/ ÖDP/FDP-Kreistagsfraktion hat den Bau von Windenergieanlagen im Landkreis in größeren Umfang als bisher beantragt. Dazu strebt die Fraktion eine entsprechende Fortschreibung des Regionalplanes in der Planungsregion Augsburg an. Gleichzeitig soll der bisher geltende Schutzstreifen von fünf Kilometern am Riesrand als Ausschlussgebiet für Windräder abgeschafft werden.

Nach Auffassung seiner Fraktion sei aufgrund der bestehenden Energiesituation grundsätzlich darüber zu diskutieren, die Voraussetzungen für die grundsätzliche planerische Zulässigkeit weiterer Windenergieanlagen zu schaffen, schreibt Fraktionsvorsitzender Helmut Beyschlag in dem Antrag an Landrat Stefan Rößle. Windkraft sei zudem in Zeiten von Energieknappheiten auch in Waldgebieten eine überlegenswerte und notwendige Option.

Windräder: Auf Abstände zu Straßen und Wohnvierteln beachten

Beim Bau von Windrädern müsse allerdings auf einige Punkte geachtet werden, sagt Beyschlag. Dazu gehörten ausreichende Windverhältnisse, entsprechende Abstände zu Verkehrswegen und Wohnbebauungen sowie genügend Distanzen zu Schutzgebieten. Außerdem bedürfe es ausreichender Entfernungen zu Nistplätzen der verschiedenen Vogelarten. Keine Auswirkungen sollte es darüber hinaus auf das Landschaftsbild geben. Der Antrag wird bei der nächsten Sitzung des Kreis-Umweltausschusses am 29. November behandelt.

Bei der jüngsten Versammlung der Donau-Rieser Bürgermeister im Landratsamt hatte der Landrat sich dafür ausgesprochen, das Ries als Ausschlussgebiet für Windenergie ganz zu streichen, trotz des Labels Unesco Global Geopark (wir berichteten). Er könne sich vorstellen, künftig am Riesrand Windräder zu errichten. Der Regionalplan werde allerdings nicht vor 2027 fortgeschrieben sein, erklärte Rößle.

