Donau-Ries

16:53 Uhr

Raidel über Wolfgang Schäuble: "Kluger Kopf, der gut zuhörte"

Wolfgang Schäuble war 2005 zu Gast in Mauren.

Plus Der verstorbene frühere Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble war Gast im Landkreis Donau-Ries und hatte dort Verwandtschaft. Erinnerungen an den Politiker.

Von Bernd Schied

Mit Wolfgang Schäuble ist einer der einflussreichsten Politiker der vergangenen Jahrzehnte verstorben, der viele einflussreiche Spitzenpositionen bekleidet hatte. Nur eines blieb ihm verwehrt: das Amt des Bundeskanzlers. Lange galt er als Kronprinz von Helmut Kohl, mit dem er sich nach der Spendenaffäre der CDU menschlich völlig überworfen hatte.

Einer, der Schäuble gut kannte und mit ihm eng zusammengearbeitet hat, ist Hans Raidel. Der frühere Bundestagsabgeordnete aus Oettingen war vor allem in sicherheitspolitischen Fragen häufig Gesprächspartner Schäubles hauptsächlich in dessen Funktion als Unions-Fraktionsvorsitzender. „Er war ein sehr kluger Kopf, der gut zuhörte, aber gleichzeitig mit Oberflächlichkeiten nichts anfangen konnte", erinnert sich Raidel an manche Begegnung. „Wer keine präzisen Argumente formulierte, hatte es im Gespräch schwer mit ihm.“ Gute Argumente, die der Sache gedient hätten, habe er jedoch stets anerkannt.

