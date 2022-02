Donau-Ries

17:30 Uhr

Rieser kritisiert Chlor im Trinkwasser und fürchtet Auswirkungen auf Gesundheit

Plus Ein Leser unserer Zeitung kritisiert, dass im Rieswasser Chlor ist, was aber nicht alle Bürgerinnen und Bürger betrifft. Der Werkleiter erklärt die Hintergründe.

Klaus Czermak möchte kein Chlor in seinem Trinkwasser haben. Doch vor kurzem hat die Bayerische Rieswasserversorgung eine neue Leitung in Betrieb genommen und nun befinden sich, wie berichtet, geringe Mengen Chlor im Wasser. Das ärgert Czermak, auch wenn er das Chlor selbst nicht bemerke. Aber der Megesheimer fürchtet Auswirkungen auf die Gesundheit, zudem habe er nun eine Osmoseanlage für sein Aquarium kaufen müssen, denn Chlor sei schon in sehr geringer Konzentration für die Fische schädlich. Doch weil nach der Filterung das Wasser für das Aquarium zu rein sei, müsse er es wieder aufbereiten. Manche Haushalte würden Chlorwasser bekommen, andere nicht, Gleichbehandlung sei das nicht. Die Bayerische Rieswasserversorgung erläutert die Hintergründe.

