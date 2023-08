Kleiner Garten? Mit diesem Apfelbaum können Sie Platz sparen

Echte Säulenobstbäume gibt es nur bei Äpfeln. Sie haben viele Vorteile. Auch der Aufwand für den Rückschnitt hält sich mit ihnen in Grenzen.

Schlankwüchsige Obstbäume – darunter speziell die Säulenbäume – sind gerade für kleiner Gärten eine Option. Manchmal aber wachsen sie ganz anders als erwartet oder die Früchte enttäuschen hinsichtlich ihrer Qualität. Der vorurteilsvolle Autor wollte sich lange nicht mit diesem „neimodischen Zeig“ befassen, doch angesichts mancher Vorteile von Säulenapfelbäumen lohnten sich die Nachforschungen, wie sich im Folgenden zeigt.

Nun war da ein Mädchen mit Namen Wendy irgendwo in Kanada, Britisch Kolumbien. Sie wies ihren Papa im Jahr 1963, also vor 60 Jahren, auf einen komischen, steilen, schlanken Ast auf einem Apfelbaum der Sorte McIntosh (Spitzensorte in Amerika) hin. Anthony C. Wijcik, der polnischstämmige Vater, war wohl schlau genug, sodass es zu einer massenhaften Vermehrung an Sämlingen kam, hernach mit verschiedenen Einkreuzungen auch in Deutschland. Schließlich kam man soweit, Säulenapfelbäume – sie stammen ausschließlich von diesem McIntosh-Baum ab – für Privatgärten zu empfehlen.

Mit diesem Apfelbaum sparen sie Platz im Garten

Man kreuzte andere leckere Apfelsorten ein und warb damit, dass sich jede Menge Gartenplatz sparen ließe und man kaum Pflegeschnittaufwand habe. Die Mittelachse ist gewöhnlich stark, die langen Seitentriebe streben steil nach oben. Hintergrund ist der geringe Abstand zwischen den Knoten der Blattknospen innerhalb eines Zweigs. Das „neimodische Zeig“ entspricht also einer natürlichen Mutation und brachte somit den echten Säulenbaum, wogegen man bei anderen Obstbäumen, die schlank wachsen, besser nicht von einer echten „Säule“ spricht. Dennoch werden schlank wachsende Sorten mitunter mit dem Begriff „Säulenbaum“ gehandelt.

Der Verfasser stieß unlängst auf einen bemerkenswert robusten Säulenapfelbaum in den rauen Lagen des Westerwalds, wovon erste Abkömmlinge nun im Landkreis Donau-Ries aufwachsen. Lange Abstimmungen führten zur Bestimmung als „Pomredrobust“, der auch nach Galahad, einem Tafelritter der Artus-Sage, benannt ist und seit mindestens 2004 nach Züchtung in Geisenheim existieren dürfte.

Wie kann eine Apfelsorte, die den säulenwüchsigen McIntosh, „Typ Wijcik“ und Einkreuzungen u.a. mit Golden Delicious und Topaz unter den Vorfahren aufweist, über einen längeren Zeitraum so robust sein? Ein Anruf bei der Forschungsanstalt Dresden-Pillnitz ließ schlussfolgern, dass ein Abkömmling auch mal vor allem Positives erben kann. Sehr leicht erhältlich ist der Galahad nicht. Kenner sind scharf darauf, die Früchte zu essen. Für Säulenapfelbaumexperte Dr. Jürgen Reckin aus Brandenburg, der unlängst verstorben ist, war die Haltbarkeit des Pomredrobust höchst verwunderlich. Sein Plan, alte Sorten in Säulenapfelbäume einzukreuzen, bleibt nun der Ausführung anderer überlassen. Wie gut, dass Wendys kluger Papa 1963 den Ast nicht einfach gekappt und entsorgt hat.

Steckbrief zum Galahad-Apfel

Baum: Wuchs mittelstark, kaum Seitentriebe, wenig Schnittaufwand

Wuchs mittelstark, kaum Seitentriebe, wenig Schnittaufwand Schale : dick, Grundfarbe hellgrün, Deckfarbe streifig verwaschen rot

: dick, Grundfarbe hellgrün, Deckfarbe streifig verwaschen rot Frucht: Tafelobst mit weißem, saftig-spritzigen und süßen Fruchtfleisch

Tafelobst mit weißem, saftig-spritzigen und süßen Fruchtfleisch Blüte: aufgrund der Vorfahren wohl guter Pollenspender

aufgrund der Vorfahren wohl guter Pollenspender Pflückreife: Ende September

Ende September Genussreife: Ende September

Ende September Haltbarkeit: Januar (wenn kühl gelagert)

Hinweis zum Autor: Ralf Hermann Melber ist Mitglied im Deutschen Pomologenverein und Obstbaumpfleger.