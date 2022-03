Schmid sieht keine unmittelbare Kriegsgefahr für Nato-Staaten

Plus Einschätzungen der Bundestagsabgeordneten und Landrat Stefan Rößle zu Putins Krieg in der Ukraine: Welche Auswirkungen stehen dem Landkreis Donau-Ries bevor?

Welche Konsequenzen stehen dem Landkreis Donau-Ries wegen des Krieges in der Ukraine bevor? Eine Umfrage unter den Mitgliedern des Bundestags aus dem Wahlkreis 254 zeigt verschiedene Szenarien auf. Was sagen sie darüber hinaus zur Befürchtung einiger Menschen, auch Deutschland könnte angegriffen werden?