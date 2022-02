So soll das Freundschaftshaus Donau-Ries im Ahrtal aussehen

Plus Die Planungen für das Haus im Ahrtal werden konkret: Demnächst beginnen die Firmen und Azubis aus Nordschwaben mit der Fertigung. Wie der Zeitplan aussieht.

In diesem Jahr sollen sie fahren: Lkw aus dem Landkreis Donau-Ries, beladen mit vorgefertigten Teilen eines Hauses, rollen bis ins Ahrtal, das im vergangenen Sommer schwer von der Flut getroffen wurde. Dort werden Wände, Decken und weitere Bestandteile Stück für Stück zum Freundschaftshaus Donau-Ries Marienthal zusammengesetzt. Es ist ein aufwendiges Projekt vieler Nordschwaben, die bislang viel geleistet haben und nun noch weiter anpacken werden: Denn jetzt wird es konkret.