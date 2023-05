Strecken von Go-Ahead sind ebenfalls vom Warnstreik betroffen

Go-Ahead rät Fahrtgästen so zu planen, dass Ziele am Sonntag weit vor 22 Uhr erreicht werden. Ab Mittwoch soll der reguläre Betrieb wieder aufgenommen werden.

Nach aktuellen Informationen wird die Gewerkschaft EVG von Sonntag, ab 22 Uhr, bis Dienstag, 24 Uhr, Streikmaßnahmen auch auf den von Go-Ahead befahrenen Strecken und Bahnhöfen der Deutschen Bahn durchführen. Das teilt das Eisenbahnunternehmen am Freitagmittag mit. Es ist davon auszugehen, dass dies Einschränkungen im Zugverkehr und Zugausfälle zur Folge hat, auch auf der Riesbahn.

Zugstreik wirkt sich auch auf Go-Ahead und damit auf die Riesbahn aus

Go-Ahead weist darauf hin, dass es bereits in den Stunden davor und danach zu Streikauswirkungen im Zugverkehr kommen könnte. Fahrgäste werden gebeten, ihre Fahrten am Sonntag so zu planen, dass sie ihre Ziele bereits frühzeitig, also weit vor 22 Uhr erreichen. Go-Ahead plant, am Mittwoch den regulären Betrieb wieder aufzunehmen. Bezüglich Kulanzregelungen im DB-Tarif verweist Go-Ahead auf die Internetseite https://www.bahn.de/info/sonderkulanz und bedauert eigenen Angaben zufolge die Unannehmlichkeiten für die Fahrgäste. (AZ)