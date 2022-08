Trockenheit führt zu Ernteausfällen im Ries

Plus Landwirte kämpfen mit der Trockenheit und der Hitze. Der Kreisobmann des Bauernverbands fordert eine staatliche „Dürrehilfe“.

80 Zentimeter tiefe Risse im Ackerboden, breit wie eine Hand. Davon berichtet der Kreisobmann des Bayerischen Bauernverbands, Karlheinz Götz. Luzerne sei das einzige, was momentan noch wachse. Sie wurzelt bis zu sieben Meter tief im Boden und hat damit noch Wasser. „Es ist trostlos.“ Trockenheit und Hitze wirken sich massiv auf die Landwirtschaft aus, auf Wiesen, Mais und Rüben.