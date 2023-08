Donau-Ries

vor 33 Min.

Was bedeuten renaturierte Flüsse für die Zukunft des Wassers?

Plus Veränderungen an Flüssen können dazu führen, dass sie für Fische nicht mehr durchgängig sind. Im Landkreis wird das erfolgreich rückgängig gemacht – und ausgezeichnet.

Von Gitte Händel Artikel anhören Shape

Irgendwann haben die Menschen begonnen, ihre Umwelt ihren Bedürfnissen anzupassen. Mittlerweile versuchen sie, manches wieder rückgängig zu machen und Gewässer wieder in einen naturnäheren Zustand zurückzuversetzen. Als Beispiel eignet sich die Eger, die bei Nähermemmingen in den Rieskessel eintritt und bei Heroldingen in die Wörnitz mündet.

Erste Veränderungen an der Eger, so heißt es im Gewässerporträt des Wasserwirtschaftsamts Donauwörth, „fanden durch Mühlennutzungen schon früh in historischer Zeit statt“. Eine Karte aus dem Jahr 1822 zeige bereits Veränderungen am Lauf, und aus dem Jahr 1866 liegen Pläne für eine „Korrektion der Eger“ vor. Die Regulierungen und die Nutzung der Wasserkraft haben dazu geführt, dass die Eger nicht mehr für Fische durchgängig war. 2016 wurde daher nach Angaben des Wasserwirtschaftsamts an der Aumühle bei Nördlingen eine 250 Meter lange Umgehungsrinne geschaffen, sodass eine drei Kilometer lange durchgängige Wasserstrecke für Fische geschaffen wurde. Für einen Laien sieht der Fischbach heute „ganz natürlich“ aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen