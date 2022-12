Wohin an Silvester? Das ist im Landkreis Donau-Ries geboten

Falls Sie zum Jahreswechsel noch auf der Suche nach dem richtigen Event sind: Das ist an Silvester im Landkreis Donau-Ries geboten.

Zum Jahreswechsel haben sich im Landkreis viele Menschen verabredet. Raclette, Fondue, Wintergrillen und dann knallen die Korken um Mitternacht – oftmals ähneln sich die Pläne. Doch nicht jeder weiß bereits genau, wie Silvester verlaufen soll. Für all diejenigen, die also noch nach einer Idee für die Gestaltung des letzten Tags des Jahres sind, folgen an dieser Stelle einige Veranstaltungstipps.

Fleur Musical beginnt am 31. Dezember in Nördlingen

Für Freunde der klassischen Musik sei der Auftakt der Reihe "Fleur Musical" in Nördlingen empfohlen. Das Konzert findet am Samstag, 31. Dezember, um 19.30 Uhr in der Salvatorkirche in Nördlingen statt. Zu Rita und Klaus Ortler (Sopran und Orgel) gesellt sich in diesem Jahr der als Saxofonist bereits sehr bekannte Nördlinger Felix Schulze dazu. Es erklingen den Veranstaltern zufolge Arrangements von Klassikern sowie modernen Liedern und Stücken, aufgelockert mit Weihnachtsweisen aus aller Welt. Als roten Faden haben sich die Organisatoren für die beiden Schwerpunkte "Dona nobis pacem" und "Jauchzet Gott" entschieden, um die Geschehnisse der Zeit einzubeziehen. Weitere Höhepunkte in diesem Konzert setzt Klaus Ortler mit ausgesuchten Orgelwerken, unter anderem einem Präludium von Bruhns und Teilen aus Tschaikowskys "Nussknackersuite". Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei, Spenden zur Deckung der Unkosten sind willkommen.

Silvesterpartys im Ries 2022

Nicht weit von der Salvatorkirche entfernt feiern am Silvesterabend die Fladenpiraten am Marktplatz. Unter dem Motto "Volle Hütte" wird in der Holzhütte neben Sankt Georg gefeiert, in der während des Weihnachtsmarkts noch Speisen und Getränke von Sternekoch Jockl Kaiser und seinem Team serviert wurden. Los geht es um 22 Uhr.

Zur großen Silvesterparty mit DJ Martin lädt das Living in Nördlingen (Bürgermeister-Reiger-Straße 1). Die Türen öffnen dort um 21.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Jahren. Anders als sonst, geht die Party bis um 5 Uhr morgens, also eine Stunde länger.

Ein paar Kilometer entfernt im Kesseltal steht im Tanzlokal Krone ebenfalls eine Silvesterparty bevor. Dort geht der Abend mit Kapfer & Kapfer bereits um 20 Uhr los.

Auch in Oettingen ist am Silvesterabend ein Termin vorgemerkt. Der Kaninchenzuchtverein feiert eine Silvesterparty im Vereinsheim am Wiesenweg. Gäste sind willkommen, Karten gibt es unter Telefon 09082/8649 oder per E-Mail unter herrschmelzer@t-online.de – wie der Veranstalter sagt, steht auf dieser Feier ein "gemütliches Beisammensein" im Fokus.