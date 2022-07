Donau-Ries

Güllefässer melden: So sollen Feuerwehren und Landwirte verheerende Brände vermeiden

Plus Landwirte sollen im Donau-Ries Güllefässer zum Löschen von Feldbränden bereithalten. Der Kreisbrandrat meint, dass dieses Vorgehen gängige Praxis werden könnte.

Von Verena Mörzl, Heino Schütte

Fast jeden Tag muss in der Region derzeit ein brennendes Feld gelöscht werden. Das sagt Kreisbrandrat Rudolf Mieling. Deshalb bittet er mit Unterstützung des Landratsamts Donau-Ries Landwirte darum, Güllefässer bereitzustellen, sollte es wieder zu einem Feuer kommen, und die Anzahl der Fässer an die örtlichen Feuerwehren zu melden. Bislang konnten verheerende Brände dank der schnellen Hilfe der Feuerwehren und der Bauern vor Ort verhindert werden. Das hat sich zuletzt bei Fremdingen und Neresheim gezeigt. Doch was bedeutet die neue, koordinierte Hilfe für die Landwirte, die Feuerwehren und vor allem für die jeweiligen Einsatzleiter im Speziellen?

