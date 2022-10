Landkreis Donau-Ries

06:30 Uhr

Wie sollen Kinder reagieren, wenn sie von Fremden angesprochen werden?

Plus Ein klares Nein und starkes Auftreten können Kinder lernen. Im Landkreis Donau-Ries startet dafür wieder ein Projekt, an dem Kitas teilnehmen können.

Von Verena Mörzl

In Munningen und Schaffhausen sind im September zwei Kinder von Fremden angesprochen worden. In den beiden Fällen, in denen die Kinder die Autos unterschiedlich beschreiben, reagierten die Kleinen richtig, stiegen nicht ein und berichteten von ihrem Erlebtem. Was die Männer wollten, ist laut Polizei bislang unklar. Auf eine entsprechende Nachfrage sagte Polizeichef Walter Beck, dass auch keine neuen Meldungen eingegangen seien. Um sich vor möglichen Gefahren zu schützen, gibt es im Landkreis Donau-Ries ein Programm, durch das Kinder gestärkt werden können. Durch die Vorfälle ist es aktueller denn je.

