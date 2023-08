XXL-Trasse: Landratsämter informieren sich über den Ausbaubedarf des Stromnetzes

Zwischen Ulm und München sowie Nürnberg und Würzburg ist Bedarf für ein Übertragungsnetz. Nun erfahren Bürgermeister und Landräte aus erster Hand von den Plänen.

Vertreter der Landkreise Donau-Ries und Ostalbkreis haben mit den Netzbetreibern TransnetBW, Netze BW und Netze ODR im Nördlinger Rathaus über den für die Stromversorgung wichtigen Netzausbau beraten. Wie das Landratsamt Donau-Ries mitteilt, reagiere "die kommunale Politik auf Hinweise zu einer möglicherweise in der Region neu entstehenden Stromtrasse". Berichtet hatte unsere Redaktion im April vor einer ersten Konsultierungsphase. Bekannt geworden ist in dem Zusammenhang im Gespräch mit Bürgermeistern, dass die Kommunen im Ries über die Pläne bislang von den Netzbetreibern nicht informiert worden sind.

Der Bedarf einer Stromleitung zwischen dem Raum Aalen und dem Raum Petersgmünd wurde im aktuellen Netzentwicklungsplan identifiziert, einem Planungsinstrument der Übertragungsnetzbetreiber, in dem die nötige Strom-Infrastruktur für eine im Jahr 2045 klimaneutrale Bundesrepublik Deutschland entworfen wird. Die am 25. Juli anwesenden Landräte und Bürgermeister ließen sich von TransnetBW, dem zuständigen Übertragungsnetzbetreiber, die zukünftige Energielandschaft erläutern, heißt es in der Mitteilung weiter: Energie aus Wind und Sonne werden die Grundpfeiler unserer Energieversorgung.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Da sie nicht immer verfügbar ist, kommt ein drittes Standbein hinzu: Wasserstoff, der – um klimaneutral zu sein – aus mit erneuerbaren Energien erzeugtem Strom hergestellt werden muss. Neben einer neu zu entwickelnden Wasserstoff-Infrastruktur muss die bestehende Strom-Infrastruktur an diese neuen Entwicklungen angepasst und umgebaut werden – und das auf allen Spannungsebenen: im Übertragungs-, Verteil- und im Ortsnetz.

In dem Gebiet zwischen Ulm und München im Süden sowie Würzburg und Nürnberg im Norden gibt es bislang kein Übertragungsnetz. Die Transportachsen an den Rändern sind aufgrund steigender überregionaler Leistungsflüsse überlastet und lassen sich nicht ausreichend verstärken oder ausbauen. Ohne Netzausbau drohen Engpässe im Übertragungsnetz. Aber auch die untergelagerten Netze müssen verstärkt und ausgebaut werden, um neue Windenergie- und Photovoltaikanlagen anschließen zu können. Schon heute beschränken Netzengpässe an manchen Orten den Ausbau der erneuerbaren Energien. Wie überall steigt auch im Ostalbkreis und im Landkreis Donau-Ries zukünftig der Strombedarf.

Netzausbau: Rößle und Wittner machen auf Naturraum aufmerksam

Landrat Joachim Bläse (Ostalbkreis) berichtet, dass die Wirtschaft in seinem Landkreis bereits heute von der Politik das klare Bekenntnis zum Ausbau einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur erwartet. Dies bedeute auch, Opfer zu bringen. Landrat Rößle (Donau-Ries) und Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner verweisen auf die Einmaligkeit des Naturraums Ries als Unesco Global Geopark und den "Daniel" beziehungsweise die Sankt-Georg-Kirche als besonderes landschaftsprägendes Denkmal.

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

TransnetBW sei dieser Umstand bewusst und wolle dies bei späteren Planungen so weit möglich berücksichtigen. Um allen Betroffenen die Gelegenheit zu geben, ihre Bedenken und Hinweise zu äußern, wolle TransnetBW die Öffentlichkeit frühzeitig informieren und den Dialog suchen. Hinzukommen die Beteiligungsmöglichkeiten innerhalb des späteren Genehmigungsverfahrens. Die Netzbetreiber TransnetBW, Netze BW und Netze ODR haben zugesichert, mit den betroffenen Kreisen und Gemeinden in Kontakt bleiben zu wollen und für die Beantwortung weiterer Fragen zur Verfügung zu stehen. (AZ, vmö)