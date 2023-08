"Zutrauen würde ich mir eine solche Aufgabe jedoch ohne jeden Zweifel"

Plus Für Wolfgang Fackler wächst vor der Landtagswahl im Oktober die Anspannung. Über seine Erwartungen und die der anderen, die ihm eine "führende Rolle" zusprechen.

Herr Fackler, bei der Landtagswahl in sechs Wochen bewerben Sie sich zum dritten Mal um das Direktmandat im Stimmkreis Donau-Ries. Sind Sie schon nervös?



Wolfgang Fackler: Von Nervosität würde ich nicht sprechen. Aber eine gewisse Anspannung ist schon vorhanden, je näher der Wahltag rückt. Schließlich geht es ja um etwas.

Welche Erwartungen haben Sie persönlich?



Wolfgang Fackler: Ich hoffe natürlich auf ein gutes Erststimmenergebnis. Vor fünf Jahren lag ich bei rund 47 Prozent. Das würde ich gerne halten und wenn möglich, noch verbessern. Ich hoffe, dass die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Donau-Ries meinen Einsatz in der zu Ende gegangenen Wahlperiode honorieren.