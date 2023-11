Donauwörth

Biomasse liegt bei der erneuerbaren Stromproduktion im Kreis weiter vorn

Bei der erneuerbaren Stromproduktion von insgesamt 915 Gigawattstunden (GWh) lag die Biomasse im Landkreis Donau-Ries mit 390 GWh an erster Stelle.

Plus Immer mehr Strom im Landkreis Donau-Ries kommt aus Quellen erneuerbarer Energie. Allerdings stellt ein Experte im Umweltausschuss eine Stagnation fest.

Die Zielmarke ist geknackt: Im vergangenen Jahr 2022 kamen 105 Prozent des verbrauchten Stroms in Privathaushalten und Wirtschaftsbetrieben im Landkreis Donau-Ries aus erneuerbaren Energien. Damit wurden die 100 Prozent, die sich der Kreis vorgenommen hat, knapp übertroffen. Entsprechend zufrieden zeigten sich am Mittwoch Landrat Stefan Rößle und die Mitglieder des Kreistags-Ausschusses für Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit bei ihrer Sitzung im Landratsamt. Der Geschäftsführer der Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft (FfE) aus München, Serafin von Roon, der jährlich die Strombilanz vorstellt und die Daten mit dem Ausgangsjahr 2007 vergleicht, sprach in der Sitzung von einer sehr guten Entwicklung.

Insgesamt seien im Vorjahr 875 Gigawattstunden (GWh) Strom verbraucht worden, 665 GWh von der Wirtschaft und 210 GWh von privater Seite. Im Vergleich zu 2007 bedeute dies eine Steigerung von zwei Prozent. Damit habe es mit der Einsparung in den zurückliegenden 15 Jahren „nicht so gut geklappt“, meinte von Roon.

