Als kleiner Bub im Segelflieger: Hubert Strasser im Porträt

Hinter den Kulissen: Ehrenamtliche aus der Region stellen sich und ihre Arbeit vor. Hubert Strasser erzählt, was die Segelfliegergruppe Donauwörth/Monheim besonders macht.

Viele Ehrenamtliche, die im Hintergrund helfen, sind zwar nicht immer sichtbar, aber für einen Sportverein unverzichtbar. Sie sind essenziell, um den Verein am Leben zu halten. In dieser sechsteiligen Serie stellen wir Ihnen einige dieser Personen aus der zweiten Reihe vor. Diesmal mit Hubert Strasser von der Segelfliegergruppe Donauwörth/Monheim.

Man könnte fast meinen, dass Hubert Strasser die Leidenschaft für alles, was mit dem Fliegen zu tun hat, in die Wiege gelegt bekommen hat. Schon als kleiner Bub tobte er auf dem Segelflugplatz mit seinen Freunden herum, baute kleine Lager in den Büschen: "Man war unbeaufsichtigt. Zumindest meinte man das", sagt der Donauwörther im Gespräch. Es ist ein trüber Sonntagnachmittag im Oktober, wahrscheinlich einer der letzten, bevor der Betrieb in den Winterschlaf geht. Auf dem Flugplatz der Segelfluggruppe Donauwörth-Monheim ist einiges los. Man wird immer wieder vom lauten Dröhnen der Zugmaschine unterbrochen, die unermüdlich ihre Runden zieht und einen Segelflieger nach dem anderen in die Luft befördert. Für das Gespräch schlägt Strasser eine Bank unter einer Markise neben dem Vereinsheim vor. Dann beginnt er zu erzählen.

