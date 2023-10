Donauwörth

06:00 Uhr

Nicht spurlos vorübergegangen: Psychiater spricht über Corona-Folgen

Plus Mitten in der Pandemie eröffnet Anselm Hoppner seine neurologische und psychiatrische Praxis in Donauwörth. Die Corona-Folgen sind spürbar, sagt der Mediziner.

Von Thomas Hilgendorf

Die Idee barg ein gewisses Risiko. Aber andererseits: Ein freier Arztsitz ist ein freier Arztsitz - und beileibe keine Gelegenheit, die allzu häufig winkt im Leben eines Mediziners. Anselm Hoppner machte seine Praxis mitten in der Corona-Pandemie in Donauwörth auf, zwischen Lockdowns und Nullkontakt. Jetzt, drei Jahre später, hat er die Eröffnung seiner psychiatrischen und neurologischen Praxis in der Donauwörther Reichsstraße nachgeholt. Er erkennt derweil bei einigen seiner Patienten: Corona ist nicht spurlos vorübergegangen.

2020 war für Anselm Hoppner ein Jahr, an das er wohl noch länger denken muss. Zum einen brach die Corona-Pandemie über die Welt herein, zum anderen musste sich Hoppner - damals noch in einer Klinik tätig - blitzschnell entscheiden, ob er einen freien Arztsitz als Neurologe und Psychiater in Donauwörth annimmt. Das Interesse an der Selbstständigkeit sei seit Beginn seiner Tätigkeit als Arzt stets dagewesen, sagt Hoppner, immer wieder habe er andere Ärzte in deren Praxis vertreten. Doch im Herbst 2020 lief alles erst einmal "unter erschwerten Bedingungen", auch für die Ärzte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

