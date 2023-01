20-Jähriger attackiert im Drogenrausch Polizisten – und landet vor Gericht

Ein 20-Jähriger steht unter Drogen, ist mit Corona infiziert und will im Donauwörther Krankenhaus herumlaufen. Als ihn ein Polizist festhalten will, stößt er ihn weg.

Richter Andreas Krug sagt zu dem jungen Mann schon kurz nach Beginn der Verhandlung: Da sei er ja in einem "ziemlichen Schlamassel" gewesen. Kein Wunder: Der heute 21-Jährige hat bereits sieben Monate Therapie in einer Entzugsklinik hinter sich. Trotz seines jungen Alters soll er schon eine Vielzahl an Drogen konsumiert haben – auch im Dezember 2021, als er letztlich einen Polizisten im Donauwörther Krankenhaus anging.

Staatsanwältin Anna Lena Lessmann nennt vor dem Nördlinger Amtsgericht die Vorwürfe: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie ein tätlicher Angriff auf einen von diesen samt Körperverletzung und Beleidigung. Wie sich der Vorfall am Donauwörther Krankenhaus ereignete, schildert der angegangene Polizist vor Gericht aus seiner Sicht.

Polizist wusste nicht, ob er mit dem Coronavirus infiziert worden war

Er wurde mit einem Kollegen ins Krankenhaus gerufen, weil sich dort ein junger Patient aggressiv verhielt. Das Personal schilderte, dass der damals 20-Jährige eine Kopfverletzung nicht behandeln lassen wolle, immer wieder aufstehe und im Krankenhaus herumlaufe – obwohl auch ein Corona-Test positiv verlaufen sei. Schon bei der Ankunft sei ihm aufgefallen, dass der junge Mann neben sich stand, einen leeren Blick hatte, so der Polizist.

Er habe gesagt, der junge Mann solle sitzen bleiben, das habe zunächst funktioniert, doch dann habe sich dieser an ihm vorbei aus der Tür schieben wollen. Als der Polizist ihm dann den Arm in den Weg geschoben habe, sei die Stimmung umgeschlagen: Der Angeklagte habe ihn mit beiden Händen weggestoßen und ihn beleidigt. Der Patient habe sich heftig gewehrt, als die beiden Polizisten ihm Handschellen anlegen wollten.

Junger Mann nahm Überdosis an Drogen

Der Polizist schildert, dass ihm die Beleidigungen nicht viel ausgemacht hätten, der Stoß sei nicht schmerzhaft gewesen, nur die Ungewissheit, ob er sich infiziert habe, sei schlimm gewesen, gerade mit einem kleinen Kind daheim. Doch der Beamte hatte sich nicht angesteckt.

Der Angeklagte kann sich aufgrund seines Drogenkonsums nicht an den Vorfall erinnern, kurz danach habe er sich bei Klinikpersonal und dem Beamten entschuldigt. Der Bericht der Jugendgerichtshilfe zeigt, dass der junge Mann ein Drogenproblem hatte: Mit 15 rauchte er erst Marihuana, danach sei er immer auf der Suche nach dem nächsten Rauschmittel gewesen, es gipfelte im Vorfall im Krankenhaus. Zuvor hatte er eine Überdosis Benzodiazepine – ein Medikament, das grundsätzlich angstlösend wirkt – und weitere Drogen eingenommen. Laut dem Bericht hätte der junge Mann daran sterben können. Doch nun sei er fest entschlossen, sein Leben in den Griff zu bekommen.

Für Richter Krug war klar, dass er den 21-Jährigen unter diesen Umständen nicht schuldig sprechen kann, sondern stellte das Verfahren ein. Der Richter erteilte dem Mann die Weisung, dass er ein Jahr lang drogenfrei leben und dies durch Kontrollen nachweisen solle. Zudem müsse er zu regelmäßigen Gesprächen bei der Suchtberatung gehen, bis kein weiterer Beratungsbedarf bestehe. "Ich wünsche Ihnen, dass Sie am Ball bleiben", sagt Krug nach dem Ende der Verhandlung.