Rößle schlägt vor, das Ries für Windkraft nicht mehr auszuschließen

Plus Was gilt es beim Stellen eines digitalen Bauantrags zu beachten? Neben dieser Frage beschäftigten sich die Bürgermeister bei ihrem Treffen auch mit Windenergie.

Die Einreichung von Bauunterlagen wird ab 1. Januar 2024 vereinfacht und deren Bearbeitung schneller gehen. Das jedenfalls verspricht sich das Bauamt des Landratsamtes Donau-Ries mit der offiziellen Einführung des digitalen Bauantrages. Diese Form ist nicht verpflichtend für die Häuslebauer. Wer will, kann den Antrag weiterhin analog stellen.

Bei der Bürgermeister-Dienstversammlung haben der Leiter der Bauabteilung, Benjamin Ostertag, und Fachbereichsleiterin Maria Reichensberger die Neuerungen ausführlich vorgestellt und dafür geworben, diese auch in Anspruch zu nehmen. Die gravierendste Veränderung: Künftig müssen die Bauanträge, egal ob digital oder in bisheriger Form, nicht mehr bei der jeweiligen Gemeinde, sondern direkt beim Landratsamt eingereicht werden.