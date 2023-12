Warum eine Donauwörtherin für das Ehrenamt auf ihre Freizeit verzichtet

Von Nicolas Friese - vor 33 Min. Artikel anhören Shape

Seit 37 Jahren ist Gisela Kirchner Mitglied des DAV. Wie sie nach dem Studium zurück zu ihrer Heimat-Sektion gekommen ist und warum es zum Ende des Jahres immer stressig wird.

Viele Ehrenamtliche, die im Hintergrund helfen, sind zwar nicht immer sichtbar, aber für einen Sportverein unverzichtbar. Sie sind essenziell, um den Verein am Leben zu halten. In dieser sechsteiligen Serie stellen wir Ihnen einige dieser Personen aus der zweiten Reihe vor. Diesmal mit Gisela Kirchner vom Deutschen Alpenverein.

Gegen Ende des Jahres wird es für Gisela Kirchner von der Donauwörther Sektion des Deutschen Alpenvereins immer stressig. Denn dann muss sie die Berichte sammeln, die in der Jahresvorschau des Vereins gedruckt werden. Das nimmt einiges an Zeit in Anspruch – nach dem Arbeitsalltag verbringt sie ihre Freizeit vor dem Rechner. Auch wenn die Arbeit anstrengend sei, mache sie Spaß, sagt Kirchner. Aus familiären Gründen ist sie in den Verein eingetreten.

