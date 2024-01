Wolfgang Klinger vom Kanu-Club Donauwörth: "Ich bin ein kleiner Vereins-Meier"

Wolfgang Klinger vom Kanu-Club Donauwörth hat einen Job alleine gemeistert, den jetzt drei Ehrenamtliche übernehmen. Wie es beim "Vereins-Meier" nun weitergeht.

Viele Ehrenamtliche, die im Hintergrund helfen, sind zwar nicht immer sichtbar, aber für einen Sportverein unverzichtbar. Sie sind essenziell, um den Verein am Leben zu halten. In dieser sechsteiligen Serie stellen wir Ihnen einige dieser Personen aus der zweiten Reihe vor. Diesmal Wolfgang Klinger vom Kanu-Club Donauwörth.

Vor etwa 13 Jahren war es Wolfgang Klinger zu viel: Er erzählt, wie er bei den Fischerstechern gewesen sei, der Sport aber für ihn immer schmerzhafter wurde: "Man bekommt andauernd Schläge auf die Brust." Eine ruhige Sportart sei mit zunehmendem Alter besser gewesen. Um dem Wassersport treu zu bleiben, entschied sich Klinger für den Kanu-Club Donauwörth. Lang musste ihn der damalige Vorstand nicht überreden, ein Ehrenamt zu übernehmen.