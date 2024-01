Zwangsarbeiterin in Donauwörth: Gibt es nun endlich Anerkennung?

Von Thomas Hilgendorf - 17:30 Uhr Artikel anhören Shape

Julia Pastushenchyn ist eine der letzten lebenden Zwangsarbeiterinnen, die in der Nazizeit in und um Donauwörth schufteten. Sie meldete sich nach fast 80 Jahren.

Gut Neudegg ist in der Region ein fester Begriff. Das Gut gibt es heute immer noch. Doch die Felder des nach wie vor stattlichen Anwesens sind im Laufe der Geschichte dahingeschmolzen. Enteignungen gab es, unter anderem durch die Nationalsozialisten, die hier die "Adolf-Hitler-Siedlung" bauen ließen, die heute jeder Donauwörther unter dem Namen Neudegger Siedlung kennt. Lange war Gut Neudegg ein großer landwirtschaftlicher Betrieb. Ein Betrieb, in dem in den Jahren des Zweiten Weltkriegs auch Zwangsarbeiter beschäftigt waren. Eine von ihnen hat sich nun gemeldet. Julia Pastushenchyn ist ihr Name. Sie, Jahrgang 1936, war damals noch ein Kind – an Donauwörth und Neudegg erinnert sie sich aber noch immer. Sie will vor allem Anerkennung. Doch das ist ein nicht unkompliziertes Unterfangen. Die Ukrainerin dürfte zu den letzten noch lebenden Fremdarbeiterinnen gehören, die einst in Donauwörth schuften mussten.

Bernd Lehmann beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit jenem schwierigen Thema, das Teil des wohl dunkelsten Kapitels deutscher Geschichte ist. Ein Kapitel, welches auch fast 80 Jahre nach dem Ende des sogenannten Dritten Reiches nicht in Gänze aufgearbeitet ist. Das zeigt das Anliegen aus Osteuropa, das Bernd Lehmann vor einiger Zeit erreichte. Lehmann lebt in Gersthofen, doch mit dem Kopf ist er oft in der Ukraine oder in Italien. Der pensionierte Gymnasiallehrer und Historiker begibt sich seit Jahren auf die Suche nach noch lebenden ehemaligen Zwangsarbeitern. Vor allem sind es diejenigen, nach denen er sucht, die im Kriegsverlauf aus Ost- und Südeuropa nach Deutschland verfrachtet wurden. Viele kamen auch in die Fabriken und die Bauernhöfe in der Region. Auch auf Gut Neudegg.

