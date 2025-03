Dorfläden wollen noch mehr auf Bio-Produkte setzen

Beim 30. Netzwerktreffen der Dorfläden im Landkreis Donau-Ries tauschten sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus den Dorfläden der Region über aktuelle Entwicklungen aus und diskutierten Lösungen für bestehende Herausforderungen. Ein zentrales Thema war die Vorstellung der Claus Reformwaren Service Team GmbH. Clemens Fischer berichtete über die Möglichkeit, mehr Bioprodukte in Dorfläden anzubieten. Im Dorfladen Oberndorf, in dem diesmal das Treffen stattfand, wird das Sortiment bereits kontinuierlich um Bio-Produkte erweitert.

Manuela Lier vom Dorfladen Oberndorf erklärte, dass Bio-Produkte auch bewusst direkt neben den konventionellen Artikeln platziert werden, um den Kunden bewusst zu machen, dass Bio-Alternativen für alltägliche Produkte wie Nudeln, Tee oder Kaffee nicht unbedingt teurer sein müssen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Nachhaltigkeit, beispielsweise bei Verpackungen, die ohne Plastik auskommen, sowie die Verwendung von Pfand-Glas für Produkte wie Milch, Essig oder Säfte aus biologischem Anbau. Auch bei anderen Dorfläden des Netzwerkes konnte durch den Vortrag das Interesse an einem erweiterten Bio-Angebot geweckt werden und es gibt Überlegungen, an einigen Stellen das Sortiment in diese Richtung auszubauen.

Dorfläden in ganz Deutschland fordern mehr Unterstützung

Das Treffen beinhaltete auch Informationen zu einem offenen Brief des deutschlandweiten Netzwerks „Die DORFbegegnungsLÄDEN in Deutschland e.V.“ an die Politik. Darin fordern Dorfläden in ganz Deutschland mehr Unterstützung und Förderprogramme für ihre Arbeit. Das Dorfladennetzwerk im Landkreis Donau-Ries wurde darüber informiert, dass auch Landrat Stefan Rößle den offenen Brief an die Landtagsebene weitergeleitet hat, mit der Bitte zu prüfen, ob Dorfläden durch eine Förderinitiative des Freistaats unterstützt werden könnten. „Die Dorfläden sind ohne Zweifel wichtige Begegnungsstätten in den Gemeinden. Bürgerinnen und Bürger können gute und regionale Lebensmittel erwerben, sich austauschen und so ein Mehr an Lebensqualität erfahren“, so Landrat Rößle.

Zudem wurde die regionale Einkaufswoche der Dorfläden 2025 bestätigt. Vom 7. bis 12. Juli 2025 sich die Bürgerinnen und Bürger wieder auf besondere Angebote und Aktionen mit regionalen Produkten freuen. Die Eröffnung findet dieses Jahr im Stadtladen Donauwörth statt.

Das Dorfladennetzwerk Donau-Ries, das 2016 gegründet wurde, umfasst mittlerweile zwölf Dorfläden aus der Region. Diese sind nicht nur für die Nahversorgung wichtig, sondern auch als soziale Treffpunkte im ländlichen Raum. Ohne das Engagement der vielen Ehrenamtlichen wäre der Betrieb vieler Dorfläden nicht möglich. Das Netzwerktreffen zeigte einmal mehr, wie wichtig die Dorfläden für den ländlichen Raum sind und dass sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden.