Dorfmerkingen

vor 39 Min.

15.000 Euro Schaden: Traktor gerät in Dorfmerkingen in Vollbrand

In Dorfmerkingen gerät am Dienstagabend ein Traktor in Brand.

Am Dienstagabend gerät in Dorfmerkingen ein Traktor in Brand, der Fahrer bemerkt es aber rechtzeitig. Der Schaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.