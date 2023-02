Dorfmerkingen/Nördlingen

TSV Nördlingen gelingt 5:2-Sieg gegen den SF Dorfmerkingen

Plus Nach vier Niederlagen in vier Testspielen kann der TSV Nördlingen zum ersten Mal in der Vorbereitung gewinnen. Zweimal geraten die Rieser aber in Rückstand.

Von Andreas Schröter

Der TSV 1861 Nördlingen scheint seine Formsteigerung zielgenau zum nächstwöchigen Bayernligaauftakt eingeleitet zu haben: Beim württembergischen Verbandsligisten SF Dorfmerkingen gelang mit einem 5:2 der verdiente erste Sieg in der Vorbereitungsphase.

