Dornstadt

vor 51 Min.

Tausende kommen zum Auftakt des Wudzdog-Festivals

Plus Die einen spielen Irish Folk in Kilts, andere begeistern mit ihrem musikalischen Crossover: Das Wudzdog-Festival in Dornstadt feiert einen gelungenen Start.

Von Anton Kutscherauer

Einen gelungenen Auftakt für die inzwischen 22. Auflage des Wudzdog-Festivals konnten die veranstaltenden „Waldgeister Dornstadt“ verbuchen, obwohl am Donnerstagnachmittag zwischenzeitlich ein paar Regentropfen fielen. Doch von solchen Kleinigkeiten lassen sich echte Open-Air-Fans nicht beeindrucken, folgerichtig wurde bereits am ersten Tag richtig abgefeiert.

Wie immer waren mehrere Tausend Festival-Gänger aus Nah und Fern angereist, um vier Tage in „Freak City“ bei Musik und guter Laune zu genießen. Darunter waren außergewöhnlich viele Eltern mit Kindern, was die Bemühungen der Waldgeister um ein familienfreundliches Festival bestätigt.

