vor 17 Min.

Von einem Niederbayern, der sich in den Landkreis verirrt hat

Plus Nur rund eine Handvoll der Sorte "Vilsthaler Weißapfel" wächst in Nordschwaben. Die alte Apfelbaumsorte ist unter anderem in Dornstadt zu finden.

Im „hohen Norden“ des Landkreises liegt Dornstadt. In der Nähe des dortigen ehemaligen Forsthauses stehen etliche alte Obstbäume. Einen davon beschreibt der Eigentümer als „hohl wie eine Trommel“. Nach seiner Schätzung muss der Baum von der Gemeinde um 1900 herum gepflanzt worden sein. Noch immer bildet er Triebe, von denen manches Edelreis erfolgreich woandershin „gebelzt“ worden ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

