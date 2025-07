Drei Jugendliche stehlen Unterwäsche im NKD in Oettingen

Drei jugendliche Mädchen haben im NKD in Oettingen Unterwäsche gestohlen. Am vergangenen Montag um 16.35 Uhr probierten sie laut Polizeibericht mehrere Unterwäscheteile an und verließen anschließend das Bekleidungsgeschäft, ohne etwas zu bezahlen. Als die Verkäuferin die Umkleiden kontrollierte, stellte sie zwei abgerissene Etiketten fest. Laut Polizei ntwendeten die Mädchen Bekleidung im Wert von 20 Euro. Die installierte Videoüberwachung wird derzeit ausgewertet. Die Polizei bittet unter 09081/2956-0 um Hinweise auf die Mädchen. Die Beamten empfehlen den Mädchen, sich bei dem Bekleidungsgeschäft oder der Polizei zu melden. (AZ)

