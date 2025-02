Polizei stoppt in Oettingen Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Polizisten haben am Montagmittag in Oettingen einen 38-jährigen Fahrer ohne Führerschein kontrolliert. Laut Polizeiangaben gab der Mann bei einer Verkehrskontrolle an, seinen Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Eine Recherche habe allerdings ergeben, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, sodass die Weiterfahrt sofort unterbunden wurde. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerlaubnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis