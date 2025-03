Unbekannte entsorgen illegal Autoräder bei Wassertrüdigen

Bislang Unbekannte haben in einem betonierten Fahrsilo nördlich von Wassertrüdingen 16 Autoreifen illegal entsorgt. Dem Polizeibericht zufolge befindet sich der Fahrsilo am Kreisverkehr der Ansbacher Straße – Nordtangente. Der Eigentümer der Liegenschaft gibt an, dass die Tatzeit zwischen dem 17. und dem 28. Februar liegen muss. Die Polizei Dinkelsbühl ermittelt wegen des Verstoßes nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz. Hinweise über Beobachtungen nehmen die Beamten unter Telefon 09851/57 19-0 entgegen. (AZ)

