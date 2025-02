Unbekannter geht in Firma und durchsucht Schreibtische und Taschen

Ein Angestellter einer Baufirma in der Augsburger Straße in Nördlingen hat am Donnerstagvormittag eine fremde Person auf dem Firmengelände festgestellt. Er beobachtete den 38-Jährigen laut Polizeibericht dabei, wie er in ein Büro ging, dort die Schreibtische und Taschen durchsuchte und sich 15 Euro Bargeld in seine Hosentasche steckte. Der Angestellte stellte den Dieb und verständigte sofort die Polizei. Der 38-Jährige erhält nun eine Strafanzeige. (AZ)

