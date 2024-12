30-Jähriger unter Drogeneinfluss am Steuer

Ein Mann ist am Freitag unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs gewesen. Gegen 8 Uhr wurde der 30 Jahre alte Mann in der Munninger Straße in Oettingen kontrolliert. Dabei konnten bei ihm drogenbedingte Auffälligkeiten festgestellt werden. Der anschließende Drogentest der Polizei war positiv. Deshalb wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme bei ihm veranlasst. (AZ)

