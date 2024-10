Freund auf Entzug: Dealte Rieser heimlich in dessen Wohnung?

Wer Amphetamine und Cannabis in einer Nördlinger Wohnung verkaufte, darüber konnten sich Staatsanwaltschaft und Angeklagter nicht uneiniger sein. Einem 31-jährigen Rieser wurde vor dem Amtsgericht Nördlingen vorgeworfen, in besagter Wohnung mit Drogen gehandelt zu haben – während der Wohnungsmieter, ein Bekannter, im Entzug war. Der Angeklagte bestritt das: Die Polizei habe ihn nur zufällig vor der Wohnung angetroffen, das Rauschgift gehöre ihm nicht. Den ganzen Prozess über blieb er bei dieser Version. Währenddessen verdichteten sich für Richterin Ruth Roser die Hinweise, dass der 31-Jährige in der Wohnung dealte.

