Polizei stoppt Fahrer in Nördlingen: Der Mann stand unter Drogen

Ein 33-Jähriger wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Talergasse in Nördlingen wegen Drogen am Steuer gestoppt. Die Polizei stellte bei einer Verkehrskontrolle dem Polizeibericht zufolge typische Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest vor Ort bestätigte den Verdacht, sodass die Beamten die Weiterfahrt sofort unterbanden und eine Blutentnahme anordneten. Der Mann muss nun mit einem Fahrverbot und Bußgeld rechnen. (AZ)

