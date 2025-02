Polizei stoppt Drogenfahrt in Wallerstein

Die Polizei hat einen 33-jährigen Fahrer eines Kleintransporters am Montagnachmittag in Wallerstein positiv auf Drogen getestet. Laut Polizeibericht stellten die Beamten bei einer Verkehrskontrolle typische Anzeichen für Drogenkonsum fest und führten deshalb einen Drogenschnelltest durch. Da dieser positiv ausfiel, unterbanden sie die Weiterfahrt sofort und ordneten eine Blutentnahme an. Der Mann muss nun mit einem Bußgeld und Fahrverbot rechnen. (AZ)

