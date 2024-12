Mann verweigert Drogentest bei Verkehrskontrolle: Das sind die Folgen

Ein 28-Jähriger hat sich am Samstag bei einer Polizeikontrolle nicht kooperativ gezeigt. Wie die Beamten berichten, wurde der Autofahrer in Marktoffingen angehalten. Dabei zeigte er deutliche Anzeichen für einen kürzlich zurückliegenden Drogenkonsum. Nachdem er sich weigerte, an den anstehenden Tests teilzunehmen, konnte er diesen Verdacht nicht entkräften. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Nach Eingang des Ergebnisses der Blutuntersuchung werde sich herausstellen, ob gegen den Mann ein Verfahren eröffnet werde, so die Polizei weiter. (AZ)

