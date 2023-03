Dürrenzimmern

vor 3 Min.

Wird der Wolf im Ries zu einem Problem?

Plus In Dürrenzimmern findet nach drei Jahren Pause wieder eine Hegeschau statt. Der Kreisjagdberater erklärt dort, ob der Wolf ein Problem in der Region werden könnte.

Von Matthias Link

Hunderte präparierte Rehbock-Gehörne stecken in den grünen Stellwänden im Gemeindezentrum Dürrenzimmern, an jedem hängt ein beschrifteter Zettel mit Angaben etwa zum Gewicht des Tiers, zum Jagdrevier, und zum Erleger oder der Erlegerin. Der Kreisjagdverband Nördlingen hat am Samstag zur öffentlichen Hegeschau und Jahreshauptversammlung geladen. Die letzte Hegeschau im Ries fand 2019 statt.

