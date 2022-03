Hoher Sachschaden nach Zusammenstoß mit Lkw in Dürrenzimmern

Ein Lkw kommt in Dürrenzimmern auf die Gegenfahrbahn. Hierbei entsteht ein hoher Sachschaden.

Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand am Donnerstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Zimbernstraße in Dürrenzimmern. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer soll laut Polizei im Kurvenbereich zu weit nach links gekommen und hierbei mit einem entgegenkommenden Brummi zusammengestoßen sein. Personen wurden nicht verletzt. (AZ)