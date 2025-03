Zwei Verletzte bei Unfall Richtung Dürrenzimmern

Zu einem Unfall ist es am Mittwoch auf der Staatsstraße von Maihingen in Richtung Dürrenzimmern gekommen. Laut Polizei befuhr ein 72-Jähriger mit seinem Auto gegen 17.30 Uhr die Staatsstraße. Auf Höhe der Biogasanlage bog der Mann nach links ab, übersah allerdings den entgegenkommenden 36-jährigen Autofahrer und kollidierte mit diesem. Durch die Kollision wurde das Auto des 36-Jährigen auf die Gegenfahrbahn geschleudert und touchierte das Auto einer 66-Jährigen, die hinter dem Unfallverursacher fuhr. Durch den Aufprall erlitten der 72-Jährige und der 36-Jährige Schmerzen im Brustbereich und mussten ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 32.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (AZ)

