Verkehrsspiegel in Dürrenzimmern angefahren

Ein Verkehrsspiegel wurde im Nördlinger Ortsteil Dürrenzimmern beschädigt. Der Schaden ist gering, dennoch sucht die Polizei Zeugen.

Ein sogenannter Verkehrsleitspiegel ist am Mittwoch zwischen 12.45 Uhr und 16 Uhr in der Zimbernstraße in Dürrenzimmern angefahren worden, wie die Polizei berichtet. Der Schaden beträgt etwa 150 Euro. Personen, die etwas bemerkt haben, können sich unter Telefon 09081/29560 an die Polizei Nördlingen wenden. (AZ)

Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.