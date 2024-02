Dürrenzimmern

Wie fördert man Demokratie? Udo Hahn beim evangelischen Aschermittwoch

Plus Der Publizist und Pfarrer Udo Hahn zeigt beim evangelischen Aschermittwoch in Dürrenzimmern auf, wie die Zivilgesellschaft gestärkt werden kann.

Von Gitte Händel

Wir brauchen Orte, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Um Lösungen zu finden für die Probleme unserer Zeit. Und wir haben die Wahl – für Demokratie und gegen Rechtspopulismus. Diese Aussagen bildeten den Kern der Ausführungen von Pfarrer Udo Hahn beim evangelischen Aschermittwoch in Dürrenzimmern. Udo Hahn ist Direktor der evangelischen Akademie in Tutzing, Autor und Publizist. „Zivilgesellschaft stärken und Demokratie fördern – was die Kirche heute tun muss“ war der Titel seines Vortrags. Doch der Kern seiner Botschaft richtete sich nicht „an die Kirche“, sondern an die gesamte Bevölkerung, denn „wir alle sind verantwortlich“ für das, was geschieht.

Der politische Aschermittwoch wurde wie jedes Jahr vom evangelischen Bildungswerk Donau-Ries und dem Nördlinger Freundeskreis der evangelischen Akademie Tutzing veranstaltet. Geladen war die Bürgerschaft, insbesondere Träger und Trägerinnen offizieller Funktionen. Viele von ihnen aus Kirche, Politik, Wirtschaft haben die Einladung angenommen, etwa 100 Personen folgten den Ausführungen Hahns.

