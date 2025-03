E-Bike aus offener Garage in Nördlingen gestohlen

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Bürgermeister-Reiger-Straße in Nördlingen ein E-Bike gestohlen. Das schwarze Herrenrad der Marke Winora, das laut Polizei einen Wert von etwa 2500 Euro hat, stand unversperrt in einer geöffneten Garage. In der gleichen Nacht kam es in derselben Straße zu einem weiteren Diebstahlversuch eines E-Bikes. Ein unbekannter Täter versuchte, ein versperrtes Fahrrad zu stehlen, das neben der Haustüre eines Anwesens abgestellt war. Er scheiterte jedoch am Schloss. Beim Versuch wurde das Rad leicht beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit dem Diebstahl eines anderen E-Bikes in derselben Straße und bittet um Zeugenhinweise. (AZ)

