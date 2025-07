Unbekannter stiehlt abgeschlossenes E-Bike aus Garage

Ein graues E-Bike der Marke Haibike, Typ AllMtn, ist am Freitag zwischen 22 und 23.05 Uhr in Wallerstein gestohlen worden. Laut Polizeibericht war das Rad in der Straße „Am Bug“ in einer Garage abgestellt. Die stand offen, das Rad war jedoch versperrt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrrades und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

